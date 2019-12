In scena Carmen, nasce il RegioShop

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Il Regio mette in scena martedì 10 dicembre alle 20, Carmen, il capolavoro di Georges Bizet. L'Orchestra e il Coro del Teatro Regio sono diretti dal maestro Giacomo Sagripanti, il Coro è istruito da Andrea Secchi e il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio Verdi da Claudio Fenoglio. Carmen è interpretata da Varduhi Abrahamyan, Don José è Andrea Carè, Micaëla è Marta Torbidoni ed Escamillo Lucas Meachem. L'opera viene eseguita nella versione originale con i dialoghi parlati. Partner della produzione è il Gruppo Iren, socio fondatore del Teatro Regio. In occasione della prima di Carmen, nasce il RegioShop. Finalmente gli amanti dell'opera e della musica avranno il loro punto di riferimento in città. Tantissimi gadget, souvenir, libri, dvd e, soprattutto, i primi prodotti personalizzati Teatro Regio con le illustrazioni di Sara Rambaldi. Oggetti, da regalare e regalarsi, che andranno a crescere e a diventare presto una raccolta.