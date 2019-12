Icona Design Group e StudioRPR al Mauto

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Prosegue il ciclo di incontri organizzato da Icona Design Group e StudioRPR in occasione dell'esposizione del concept vehicle Icona Nucleus. Dopo Cecomp e Tecnocad che hanno affrontato tematiche di ingegneria e di prototipazione legate al design di Icona, StudioRPR, società attiva nei progetti di sviluppo business, marketing e comunicazione, racconterà - giovedì 5 dicembre, alle 17, prosegue al Museo dell'Automobile di Torino - che cosa significa creare e applicare una strategia di comunicazione a progetti e aziende di design. Partendo dalla sua attività direzione comunicazione in outsourcing di Icona Design Group, il team di StudioRPR affronterà tutti gli aspetti della strategia: dall'ufficio stampa nazionale e internazionale, alla presenza in fiere e saloni locali e mondiali, fino al posizionamento online tramite social media e sito web e all'individuazione di nuove opportunità di business.