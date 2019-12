Embraco: Appendino, rispetti gli accordi

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - "E' indegno che soggetti privati che fanno accordi con il pubblico decidano in modo non morale di non rispettare gli accordi. Così diventiamo poco credibili anche come Stato". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando ai cancelli dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, dove è presente una decina di sindaci del territorio. I sindaci e una delegazioni di sindacalisti e lavoratori è poi entrata nello stabilimento in cui non state ancora installate linee produttive dalla nuova proprietà Ventures.

"Permettetemi di ringraziarvi a nome di tutto il territorio metropolitano. Qui non c'è colore politico, ci sono tanti sindaci di un territorio che ha bisogno che voi battagliate. E lo state facendo con grande coraggio perché questa lotta non riguarda solo voi, i 400 lavoratori dell'ex Embraco, ma anche le vostre famiglie e quelle dei lavoratori dell'indotto", ha aggiunto Appendino che ha promesso di essere presente al prossimo incontro al Mise previsto entro dicembre.