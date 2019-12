Calcio: il Torino vince ma non placa contestazione tifosi

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - La vittoria del Torino, in trasferta contro il Genoa, non placa gli animi dei tifosi granata, evidentemente ancora insoddisfatti dal gioco della squadra. Una settantina di sostenitori granata hanno atteso la squadra, nella tarda serata di ieri, lanciando alcuni petardi all'arrivo del pullman nella zona del Filadelfia e dello stadio Olimpico Grande Torino. Una delegazione ha poi parlato con alcuni giocatori per qualche minuto. (ANSA).