Confesercenti, vero smog è di Appendino

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "Gli unici inquinatori in questa città sono Appendino e i suoi assessori. E diffondono veleni ben più pericolosi dell'anidride carbonica: l'improvvisazione, il dilettantismo, la malafede". Lo afferma Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti.

"Anche l'ultimo pilastro del già traballante edificio della Ztl targata Appendino - afferma - è miseramente crollato.

L'ammissione dell'assessore Unia che non esiste alcuno studio ambientale sancisce definitivamente ciò che quanti si oppongono al provvedimento hanno sempre sostenuto: non c'è alcuna evidenza di un beneficio ambientale e il provvedimento serve soltanto a fare cassa. La realtà - aggiunge - è che in questi anni abbiamo assistito a una pantomima indecorosa: uno studio annunciato e mai esistito a fronte di un altro studio ben noto, quello di 5T, che smentisce gli effetti ambientali della Ztl lunga. Il 'centro aperto' non è altro che una tassa d'ingresso che rischia di far morire le attività del centro e compromettere il diritto alla mobilità".