Artigianato in fiera con 100 Paesi

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Il lavoro dell'uomo come ponte tra i popoli e i Paesi. Con questo spirito è stata inaugurata a Milano, alla fiera di Rho, la 24/a edizione de L'Artigiano in Fiera, che dal 30 novembre all'8 dicembre metterà in mostra il meglio dell'artigianato italiano e internazionale con la presenza di 3 mila artigiani provenienti da 100 Paesi. "Chi lavora non è mai diviso - ha sottolineato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi Spa, che organizza l'evento, nel corso dell'inaugurazione -. Questa fiera è anche un'occasione per costruire amicizia e collaborazione per il bene comune".

Paese d'onore di questa edizione è l'Egitto. "Per Fondazione Fiera questo momento è importante - ha aggiunto Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano - perché l'Artigiano in fiera ha preso in un certo senso l'eredità di quella che era la fiera campionaria. Il prossimo anno sarà un anno speciale perché la fiera compirà 100 anni".