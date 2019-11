Treno Idrogeno, Piemonte guida team Ue

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Tredici regioni europee hanno scelto il Piemonte per guidare il team europeo che studia l'idrogeno come combustibile a impatto zero nel campo del trasporto su treno. La notizia è stata comunicata questa mattina in Giunta dall'assessore ad Ambiente e Innovazione, Matteo Marnati, che parla di "un grande riconoscimento a coronamento di un lavoro iniziato tre mesi fa. Il Piemonte - sottolinea - si è dimostrato autorevole e credibile per la rete di rapporti che ha saputo creare con Bruxelles".

Il Piemonte, primo produttore di motori a idrogeno con la Alstom di Savigliano, è dunque 'working group coordinator' delle cosiddette 'Valli dell'idrogeno' per il trasporto su treno. Il team di ricercatori dell'Università degli studi di Torino, del Politecnico e del Polo d'innovazione Clever, ha l'obiettivo - fissato dall'Ue - di sfruttare l'idrogeno non solo come carburante per la mobilità, ma di creare una vera e propria economia 'neutrale' dal punto di vista climatico, entro il 2050.