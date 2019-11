Tff: Altan rivede vignetta Berlusconi, poteva andare peggio

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - E' forse la sua vignetta più famosa. Risale al 1994, quando vinse Berlusconi. Uno dice 'Poteva andare peggio'. L'altro risponde secco 'No'. Altan l'ha rivista. E' diventata: 'Poteva andare peggio. Sì'. Il grande disegnatore ne parla a Torino, dove viene presentato al Tff in anteprima nella sezione Festa Mobile il docufilm 'Mi chiamo Altan e faccio vignette' di Stefano Consiglio. Il suo legame con il Festival è storico perché c'è il Premio Cipputi che da 25 anni è uno dei riconoscimenti più rappresentativi.

Nel film, che ritrae la sfera privata di Altan, poco propenso a raccontarsi pubblicamente, grandi attori, come Stefania Sandrelli, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi, interpretano i protagonisti delle vignette. "Cipputi non c'è. E' talmente vero che rifarlo sarebbe stata una diminuzione", spiega il regista.

Sulla satira Altan non è pessimista: "In questo momento c'è molto umorismo involontario da parte di chi dovrebbe essere oggetto di satira. Se la sua funzione è creare dubbi c'è ancora spazio". (ANSA).