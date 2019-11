Regione Piemonte per imprese alluvionate

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "La Regione Piemonte è al fianco delle imprese in difficoltà a causa della recente alluvione": lo affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi. Quest'ultimo ha visitato la Simic, azienda di Camerana (Cuneo) con 150 dipendenti, che non può transitare sulle strade provinciali con i suoi trasporti eccezionali a causa di tre frane.

"Il post alluvione - afferma Gabusi - continua a sollevare problemi: strade chiuse e limitazioni del traffico stanno danneggiando le aziende. Abbiamo chiesto al ministro Dadone, l'impegno a far passare rapidamente lo stato di emergenza con le conseguenti risorse. Da parte nostra l'impegno a trasferire i fondi il più velocemente possibile".

"La Regione - rimarca Cirio - investe molto per evitare la desertificazione delle zone industriali. Assicuriamo alla Simic tutto il nostro appoggio, ci impegniamo a mettere insieme gli attori istituzionali per far sì che i passaggi siano veloci, in modo da consentire all'azienda di rispettare le consegne".