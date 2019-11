Rapina e porto armi, cc smantellano gang

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Una gang di giovani ha aggredito un automobilista nel parcheggio di Stupinigi per rubargli il portafoglio. I malviventi, cinque ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri di Beinasco.

Il gruppo, armato di tre pistole sceniche, si è avvicinato alla vettura dell'uomo, l'ha trascinato fuori dal mezzo e l'ha picchiato, spruzzandogli spray urticante sul viso e ferendolo alla mano con un cacciavite. Per spaventarlo, i giovani hanno anche esploso un colpo a salve in aria.

Dopo avergli preso 50 euro, sono fuggiti. La vittima ha contattato i carabinieri e ha fornito l'identikit che ha permesso di individuare i componenti della gang. L'accusa è di rapina aggravata e porto abusivo di armi.