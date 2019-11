Mazzarri 'Belotti importante, proviamo a recuperarlo'

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "Sapete quanto è importante il Gallo per noi. Questa settimana si è sempre allenato a parte e domani farà l'ultimo test. Proveremo fino all'ultimo a recuperarlo, questo è sicuro". Così Walter Mazzarri sull'impiego di Belotti nella trasferta di domani, in cui il Torino affronta a Marassi il Genoa. Dopo i risultati altalenanti dell'ultimo periodo, i granata vanno a caccia di una prestazione che rimetta in piedi un campionato sin qui non esaltante. "Per me si è lavorato bene, tutti insieme. E tutti insieme abbiamo parlato.

Sono fiducioso sul fatto che domani si possa vedere una squadra in grado di fare le cose bene - è l'auspicio di Mazzarri - Ho cercato di parlare coi ragazzi, di dire loro che non dobbiamo dimostrare niente", aggiunge l'allenatore a proposito delle difficoltà in attacco della squadra. "Con l'Inter abbiamo fatto più del 60% di possesso palla, ci è mancato l'ultimo passaggio e il tiro - dice - Arriviamo lì e poi ci perdiamo per la voglia di fare bene. Pio è chiaro che bisogna migliorare anche la fase difensiva". Poche le indicazioni sulla formazione, ad eccezione dell'impiego da titolare di Lukic - "uno dei migliori" con l'Inter - e dell'importanza di Berenguer "dall'inizio o a gara in corso". (ANSA).