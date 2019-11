Droga: evidenziatore in bagni scuola, spinelli all'interno

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Dosi di droga nascoste in un evidenziatore sono state scoperte dalla polizia a Torino all'istituto Tecnico Commerciale Sommelier di corso Duca degli Abruzzi.

Gli agenti, insospettiti dal forte odore che proveniva dal pennarello nascosto nei bagni, hanno trovato due spinelli pronti all'uso. Uno studente di 15 anni ha confessato di averlo portato in bagno, per paura alla vista della polizia.

Il controllo è scattato nell'ambito del progetto Scuole sicure avviato nel 2018 per contrastare lo spaccio negli alcuni istituti torinesi. Dosi di marijuana sono state trovate anche nelle vaschette di scarico dei bagni dell'istituto Copernico di corso Caio Plinio.(ANSA).