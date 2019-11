Calcio: 24 convocati Torino per il Genoa, c'è Belotti

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - C'è capitan Belotti tra i giocatori del Torino per la trasferta di domani contro il Genoa.

Il nome dell'attaccante. costretto a lasciare il campo contro l'Inter per una brutta botta al costato, figura nell'elenco dei 24 giocatori convocati da Walter Mazzarri. Novità in difesa, dove al ritorno di Bonifazi si aggiunge la convocazione del baby Buongiorno. Avrà la maglia numero 99. (ANSA).