Usb,fuori Piemonte da sciopero trasporti

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - L'Unione Sindacale di Base, "consapevole della grave situazione che sta vivendo il Piemonte" per le conseguenze dei maltempo, ha comunicato alla Regione di aver accolto l'invito del presidente Cirio. Il Piemonte è stato così escluso dallo sciopero nazionale di domani. "Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare i piemontesi in un momento di difficoltà, credo sia la testimonianza più bella di affetto e rispetto verso il nostro territorio", commenta Cirio, che ringrazia il sindacato.