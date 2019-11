Turismo 'mice' Langhe Roero Monferrato

(ANSA) - ASTI, 28 NOV - Dieci tour operator specializzati nel turismo 'mice' (meeting, incentive, congress, events) hanno visitato il territorio patrimonio Unesco di Langhe Roero Monferrato, accompagnati dall'Ente turismo che opera sul territorio. Provenivano da tutta Italia e, in collaborazione con la Regione Piemonte, per tre giorni sono andati alla scoperta del territorio come destinazione turistica congressuale in Italia e all'estero.

I dieci operatori hanno partecipato a corsi di cucina, seminari di analisi sensoriale del tartufo e wine experience, incontrato narratori del vino ed esperti qualificati "che hanno ricostruito le storie legate a queste colline e alle loro produzioni più identitarie" spiega l'Ente turistico in una nota.

Tra le località di Langhe, Monferrato e Roero in cui sono stati, oltre all'Albese, anche Agliano Terme (Asti), una delle terre più nobili della Barbera d'Asti, e Penango (Asti), nel cuore del Monferrato più autentico e suggestivo.