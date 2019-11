Regione Piemonte,skipass gratis per U14

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - I giovani under 14 potranno sciare gratis per un giorno sulle piste di oltre 20 località piemontesi. 'Piemonte in Pista' è l'iniziativa dell'assessorato allo Sport e Politiche Giovanili, in collaborazione con l'Associazione regionale delle imprese di trasporto a fune, rivolta a bambini e ragazzi fino a 14 anni che possono scegliere una giornata nei weekend 21-22 dicembre e 28-29 marzo e ottenere uno skipass gratuito compilando un modulo online sul sito della Regione.

"La Regione - spiega l'assessore Fabrizio Ricca - ha deciso di investire su questa iniziativa 100 mila euro. E' importante sostenere il sistema neve piemontese e la promozione tra i più giovani di questi sport, sgravando le famiglie da una spesa.

Crediamo che le nostre montagne meritino di essere popolate da giovani atleti piemontesi intenzionate a viverle".

Lo skipass, nominativo e non cedibile, non può essere richiesto per partecipare a eventi agonistici. Il link per accedere alla prenotazione sarà attivo dal 10 dicembre.