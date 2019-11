Pusher in fuga arrestato dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Un ventenne di origini senegalesi è stato arrestato per droga a Torino dopo un inseguimento nel quartiere Crocetta.

L'uomo, irregolare, è stato intercettato dagli agenti della squadra mobile mentre vendeva stupefacente. Per sfuggire alle manette è scappato in corso re Umberto e ha lanciato sotto un'auto in sosta un involucro con 17 dosi di crack e 26 di cocaina. Dalle indagini dattiloscopiche è emerso che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato più volte per aver fornito false attestazioni sull'identità personale e per non aver rispetto l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nel 2018 dal Questore di Torino.