Preso rapinatore in scooter

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Armato di pistola, e con il volto coperto dal casco integrale, si è fatto consegnare gli orologi da una coppia, a Venaria Reale, per poi fuggire in sella al suo scooter. I carabinieri l'hanno arrestato dopo un inseguimento in tangenziale, a Collegno, all'altezza dell'uscita per Torino, in corso Regina Margherita. L'uomo, napoletano di 42 anni con numerosi precedenti alle spalle, è finito in manette per rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per cercare di sfuggire all'arresto, l'uomo ha aggredito i militari a calci e pugni. Dagli accertamenti è emerso che l'arma utilizzata per rapinare la coppia è una pistola scenica priva di matricola e tappo rosso, completa di serbatoio e carica.