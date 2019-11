(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Il Museo Accorsi-Ometto compie 20 anni. Nel giorno del compleanno il 3 dicembre sarà aperto dalle 10 alle 22 con ingresso libero e gratuito: sarà possibile visitare le collezioni permanenti, senza obbligo di visita guidata, e la mostra Vittorio Corcos. L'avventura dello sguardo.

"L'intera giornata sarà un omaggio al nostro pubblico che, in questi anni, ci ha seguiti calorosamente e a tutti coloro che hanno contribuito a fare del Museo un punto di riferimento culturale di Torino e del Piemonte. Un ricordo particolare sarà dedicato al Presidente Giulio Ometto, recentemente scomparso, la cui tenacia e impegno furono determinanti per l'apertura del museo sognato da Pietro Accorsi e realizzato dal Cavalier Ometto", spiega il direttore Luca Mana. "Una istituzione privata che in questi due decenni ha saputo ricavarsi, non senza fatica, un proprio spazio culturale in una città a forte vocazione pubblica e che non ha mai smesso di essere tramite e collante tra il pubblico e il privato nel campo dell'arte".