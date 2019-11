Circolo Lettori, Starnone e Carrisi

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Tra gli appuntamenti più attesi a dicembre al Circolo dei Lettori c'è sicuramente Domenico Starnone che dialogherà con Marco Missiroli il 4 dicembre alle 18, ma anche Donato Carrisi con il suo nuovo thriller La casa delle voci martedì 10 alle 21. Il 12 dicembre alle 18 sarà la volta di Melania Mazzucco e Giovanna Mezzogiorno, mentre il 18 alle 21 torna Maurizio De Giovanni.

Non mancano gli 'appuntamenti pop' con Simona Ventura (lunedì 16 dicembre alle 21) e con Alba Parietti (martedì 17 alle 18).

Chiude il mese il laboratorio per bambini 'Ma Babbo Natale non sarà un alieno?', a cura di Merende Selvagge, il 21 dicembre alle 16.