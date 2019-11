Champions: Buffon, Italia può fare en plein, segnale crescita

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Con la Juve già qualificata e prima nel girone, tutte le altre tre italiane potrebbero qualificarsi per gli ottavi di Champions. Un particolare che non è sfuggito a Gigi Buffon: "Arrivare a 90 minuti dalla fine con la possibilità di centrare uno storico en plein - scrive il portiere bianconero sulla sua app - è un altro segnale di crescita di tutto il movimento. Proprio nel momento in cui la Nazionale ha centrato la qualificazione a Euro 2020 a passo di record".

In prima fila c'è la sua Juve, certa della leadership nel suo girone dopo l'1-0 contro l'Atletico Madrid. "Un obiettivo parziale ma importante. In Europa non ci sono mai partite facili: un applauso a tutto il gruppo per la personalità che ha messo in queste partite".

L'ultima partita, ininfluente per i bianconeri, sarà a Leverkusen, contro il Bayer. "Mi è capitato raramente - osserva Buffon - di poter affrontare l'ultima gara senza dover badare al risultato, ma non vuol dire che la Juventus andrà a Leverkusen in vacanza". (ANSA).