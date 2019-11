Bardonecchia, apre Jafferau nel weekend

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Anteprima della stagione sciistica invernale, a Bardonecchia, grazie alle nevicate degli ultimi giorni. Nel fine settimana saranno infatti aperti gli impianti in quota dello Jafferau, con un manto nevoso che varia dai 100 ai 150 centimetri.

Aprono, in particolare, la telecabina, le seggiovie 6 gigante e Ban, la sciovia Jafferua e il tappeto Fregiusia, con le piste 31 Roccia Nera, 32 Issard, 33 Belcotte, 34 Grande Combe, 35 Gialla, Gran Pista e Primavera. Il giornaliero costerà 25 euro.

Un ottimo inizio per tutti gli appassionati dello sci, e non solo: a Campo Smith sarà in funzione anche l'Alpine Coster, per il divertimento di grandi e piccini.

Il comprensorio di Bardonecchia riaprirà poi il 7 dicembre per il tradizionale ponte dell'Immacolata.