Asti Experience presenta le due docg

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Una masterclass condotta da Guido Bezzo, responsabile del laboratorio consortile dell'Asti e Moscato docg ha aperto oggi l''Asti & Moscato d'Asti Experience, per presentare in anteprima la vendemmia 2019, che si preannuncia di grande qualità, e le quattro tipologie: Asti Dolce, Asti Dolce 'metodo classico' 24 mesi, Asti secco e Moscato d'Asti, presentate in 4 diverse annate.

La manifestazione, riservata alla stampa, proseguirà domani tra Asti e Canelli. E' organizzata dal Consorzio dell'Asti e del Moscato docg che recentemente ha lanciato il progetto di 'brandizzazione' del territorio' per cerare, attraverso installazioni con il nuovo logo della denominazione, "una rete identitaria tra territorio e produttori".