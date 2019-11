All'Alfieri Galà Germana Erba's Talents

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Al Teatro Alfieri per il cartellone di Torino Spettacoli Fiore all'occhiello va in scena questa sera il Galà dei Germana Erba's Talents. Una serata di musical, danza e teatro ad alto livello, con incasso a favore delle borse di studio di questi giovani talenti delle arti performative.

Una kermesse di giovani talenti che spazia dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, ai quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, al mondo dell'operetta, alla danza contemporanea. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e dai registi Girolamo Angione, Luciano Caratto e Gabriele Bolletta. Il Liceo Germana Erba offre due indirizzi: Coreutico, primo e pioniere in Italia, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di Cuba, ed è convenzionato con l'Accademia Nazionale di Danza; Teatrale, unico in Italia, che collabora con il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli.