Si nota all'imbrunire con Silvio Orlando

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Al Teatro Carignano di Torino martedì 3 dicembre, alle 19.30, debutta Si nota all'imbrunire (Solitudine da Paese spopolato), scritto e diretto da Lucia Calamaro. Lo spettacolo è interpretato da Silvio Orlando e da Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Ornella e Marina Campanale e le luci di Umile Vainieri.

Si nota all'imbrunire - prodotto da Cardellino, in collaborazione con Napoli Teatro Festival e in coproduzione con Teatro Stabile dell'Umbria - resterà in scena al Carignano per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 15 dicembre.

Silvio Orlando interpreta un padre che da anni vive solo, in un villaggio di campagna. Vedovo di una moglie amatissima, attende nella sua casa sperduta la visita dei tre figli e del fratello, per la commemorazione della defunta, oltre che per il suo compleanno, che cade il giorno prima. Un testo che parla di isolamento, male oscuro e insidioso del nostro tempo.