Progetto Torino città aerospazio

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "È una giornata di festa, è un'iniziativa che mette insieme insieme realtà diverse e porterà a una vera riqualificazione urbana con un modello da replicare".

Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha presentato il progetto Torino città dell'aerospazio, in collaborazione con il Politecnico di Torino, per l'area industriale tra corso Marche e corso Francia. Profumo ha ricordato che il sistema Leonardo vale quasi un miliardo in Piemonte, il 25% del valore dell'industria hitech regionale con oltre 4.000 dipendenti in un distretto che conta 14.000 lavoratori. "Convocherò presto un gruppo di lavoro per decidere come investire le prime risorse. L'importante è essere veloci", ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Vogliamo mostrare al Paese che si può lavorare insieme", ha aggiunto la sindaca Chiara Appendino. "Il prossimo anno sarà posta la prima pietra degli edifici ed entro tre anni il progetto potrà essere operativo", spiega il rettore del Politecnico Guido Saracco.