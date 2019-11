'La Drogheria' apre Bazar a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Un bazar dove trovare alcolici di qualità e altri prodotti di nicchia, ordinare cocktail da asporto preparati da mani esperte, trovare servizi di catering beverage per feste private o eventi pubblici. Nasce con questo intento la Drogheria Bazar, a lato del Cocktail Bar aperto da 17 anni in piazza Vittorio Veneto a Torino. L'inaugurazione giovedì 28 novembre, con una festa aperta al pubblico dalle 20 all'una di notte.

Gli orari della Drogheria Bazar saranno dalle 12 alle 21 dal martedì al venerdì, 11-21 nei weekend, chiusura il lunedì. Il cuore dell'attività è il mondo degli alcolici e del barteding, sia nei prodotti liquidi sia in quelli correlati alla produzione di cocktail ma anche per gli strumenti del settore. Ad affiancare la selezione di spirits, ci saranno vini tradizionali e naturali, caffè, cacao, spezie e frutta secca. Prodotti "non convenzionali, 'da scaffale' - spiegano i titolari - ma più di nicchia, possibilmente legati al territorio".