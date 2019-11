Juve, Pjanic "Vogliamo vincere la Champions"

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "Stiamo ottenendo ottimi risultati, siamo gli unici in Europa a non aver ancora perso vincendole quasi tutte. Vogliamo vincere questa coppa". Questa l'analisi del momento della Juventus fatta da Miralem Pjanic dopo l'1-0 contro l'Atletico che è valso il primo posto nel girone di Champions League. "Vedremo il sorteggio - dice il regista bosniaco - Abbiamo fatto il nostro e ora non dipende più da noi.

Volevamo il primo posto nel girone e non era semplice, nel prossimo turno chiunque arriverà ci prepareremo al meglio per affrontare la partita".

Un momento decisamente positivo per Pjanic nonostante qualche problemino muscolare, a differenza di Cristiano Ronaldo, apparso ancora lontano dalla forma migliore: "Io sto bene, avevo un piccolo problema all'adduttore a Lecce ma adesso è superato.

Anche Cristiano sta meglio dopo qualche noia al ginocchio, ma è il giocatore più importante che abbiamo. Ha dimostrato negli ultimi tempi che è stato il numero uno e non ci preoccupiamo, perché saprà rimettersi bene. L'importante è che la squadra vinca". (ANSA).