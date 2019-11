Corteo lavoratori Mgc a Ivrea

(ANSA) - IVREA (TORINO), 27 NOV - Traffico bloccato e centro storico in tilt a Ivrea (Torino) per lo sciopero dei lavoratori Mgc del gruppo Manital. Un corteo è partito stamani davanti alla sede dell'azienda diretto verso il municipio. I lavoratori hanno bloccato ripetutamente Corso Nigra.

I dipendenti Mgc sono in presidio permanente davanti al Castello di Parella ormai da diverse settimane dal momento che l'azienda non li paga da mesi. Il passaggio di proprietà da Manital al fondo Igi investimenti fino a questo momento non ha prodotto i risultati sperati.