Champions: Juve; Bonucci, 'Secondo obiettivo raggiunto'

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "Secondo obiettivo raggiunto".

Leonardo Bonucci celebra il traguardo tagliato dalla Juventus, il primo posto nel girone di Champions, ottenuto grazie alla vittoria per 1-0 con l'Atletico: "Adesso testa a domenica" ha voltato pagina il capitano bianconero su Instagram, puntando l'imminente sfida casalinga con il Sassuolo.

Grande protagonista della serata è stato Paulo Dybala, imprendibile per la difesa dei Colchoneros e autore del gol vittoria: "Impossible is nothing" il commento della 'Joya' sui social alla carrellata di foto pubblicate dall'argentino, prima delle quali la sequenza del suo splendido gol da posizione quasi impossibile.

"Primi nel girone" aggiunge Bentancur unendosi al coro dei compagni sui social. "Non ci fermiamo, grande vittoria" lo stringato ma efficace riassunto di Szczesny, imbattuto anche grazie alla straordinaria prestazione della difesa. Reparto in cui il migliore è stato senza dubbio l'olandese De Ligt: "Sono molto felice per la vittoria e per il primo posto nel girone - il messaggio tradotto dall'inglese del centrale 'oranje', chiuso con il ringraziamento in italiano-. Grazie tifosi!". (ANSA).