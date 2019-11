Assestamento Bilancio Regione verso l'ok

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Dopo una sola giornata di lavori d'aula, il Consiglio regionale del Piemonte è arrivato alla soglia del via libera all'assestamento del Bilancio della Regione. Domani il presidente, Stefano Allasia, riunirà i capigruppo per riconvocare l'assemblea legislativa in modo da arrivare presto all'approvazione definitiva del provvedimento.

La mattinata è trascorsa alla ricerca di un'intesa. Nel pomeriggio, dopo che sono stati ritirati la maggior parte di quasi 400 emendamenti, è partita la votazione. Il solo Pd è passato da 250 emendamenti a due.

Alla fine di lunghe trattative, l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, ha annunciato il via libera della maggioranza all'emendamento sulle calamità presentato dalla capogruppo M5s Francesca Frediani a nome di tutta l'opposizione. Si è così sgombrato il campo dalle polemiche seguite alla bocciatura della proposta in Commissione.