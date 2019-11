A Palazzo Madama il Servizio del Re di Sardegna

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Il Servizio del Re di Sardegna, messo in vendita a Londra da Christie's il 4 luglio e acquistato dalla Fondazione Torino Musei, arricchisce la collezione di porcellane di Palazzo Madama. Creduto disperso, il servizio - tra i più importanti mai prodotti dalla prestigiosa manifattura di Meissen - si era conservato presso la stessa famiglia, la Casa Reale di Savoia, per quasi 300 anni. La sua ricomparsa sul mercato è stata considerata come sensazionale e ha catalizzato l'attenzione degli esperti di tutto il mondo.

Finora erano noti solo alcuni pezzi: una tazza da cioccolata con piattino nel Metropolitan Museum of Art di New York, un piattino nella Arnhold Collection (ora alla Frick Collection), un altro a Palazzo Pitti, una zuccheriera nella collezione Schneider a Monaco di Baviera e una tazza da cioccolata con piattino a Palazzo Madama. "L'asta di Christie's rinvigorisce l'immagine dei musei di Torino in campo internazionale", sottolinea il presidente della Fondazione Torino Musei Maurizio Cibrario. (ANSA).