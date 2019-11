'Vignaioli in città' per Caluso docg

(ANSA) - MAZZE' (TORINO), 26 NOV - Un sabato di shopping a Ivrea con i vini protagonisti e tre domeniche, prima di Natale, nelle cantine per degustazioni degli speciali panettoni con vini canavesani sono il prologo dei festeggiamenti per i 10 anni della denominazione Caluso docg che culmineranno nell'ottobre 2020. Il programma è stato presentato oggi, a Mazzè (Torino), nella sede dell'azienda Rossetto, da Caterina Andorno, presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini docg di Caluso e doc di Carema e Canavese. La prima iniziativa il 30 novembre, in collaborazione con Ascom e il contributo di Camera di Commercio e Comune di Ivrea: vignaioli e commercianti (di settori diversi da bar e ristoranti) saranno uniti nelle degustazioni itineranti all'interno dei negozi previste dal programma 'Vignaioli in città'. A dicembre il concorso per il miglior panettone con vino canavesano precederà le tre domeniche (8, 15 e 22 dicembre) del 'Natale in cantina': partecipano 13 pasticcerie abbinate e altrettante aziende vinicole.