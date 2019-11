Università a fianco Fridays For Future

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Gli studenti tornano in piazza venerdì per il quarto sciopero globale per il clima lanciato dal movimento Fridays for Future, e l'Università di Torino è al loro fianco. "C'è il pieno sostegno dell'ateneo e il mio personale, questo sciopero ha motivazioni valide. In questo campo ci sono troppi negazionisti. E' importante agire con politiche a impatto zero e con la formazione", afferma il rettore Stefano Geuna che ha presentato con Egidio Dansero, vice rettore per la Sostenibilità e Marco Bagliani, docente di Geografia e Politica, il progetto Capiamo i cambiamenti climatici. Si tratta di un ciclo di 8 incontri, organizzati dal green office dell'ateneo UniToGo con Agorà Scienza e Fridays For Future, destinati a insegnanti e studenti e aperti ai cittadini.

"Il nostro è un movimento apartitico, spontaneo, trasversale e pacifico, ma soprattutto scientifico. Noi siamo portavoce delle conoscenze acquisite dalle comunità scientifiche", spiegano Tommaso Felici e Sofia Lepsoy, attivisti di Fridays for Future.