Tav: 'trasloco' per rare farfalle cantiere,No Tav contestano

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Un corridoio ecologico per salvaguardare la farfalla Zerynthia polyxena, specie protetta scoperta lo scorso anno nell'area del cantiere della Torino-Lione. Il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, al termine di uno studio dell'ateneo di Torino in collaborazione con Regione Piemonte e Telt, la società incaricata di realizzare la nuova linea ferroviaria, realizzerà un 'percorso' attraverso il bosco, con 'piazzole di sosta' in cui riprodurre l'habitat per lo sviluppo di uova e larve della Zerynthia, così da permettergli di traslocare e, quindi, di sopravvivere.

Il progetto, presentato oggi a Torino, è stato contestato da una decina di No Tav. "Quanti soldi volete per dire che gli asini volano", si intitola il volantino distribuito dai manifestanti, che hanno lasciato l'aula di Palazzo Campana prima ancora che lo studio venisse illustrato. "Non esistono mitigazioni per un'opera che distrugge l'ambiente", ha detto un portavoce della protesta, rifiutando l'invito di Simona Bonelli, docente di Zoologia, ad ascoltare i dati raccolti dallo studio in un anno e mezzo di attività. (ANSA).