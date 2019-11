Natale,aiuola in dono a oratorio montano

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Un'aiuola votiva in dono per Natale a un oratorio di montagna. E' il regalo di due imprenditori e benefattori torinesi, Paolo Garrone e Maurizio Scandurra, alla settecentesca parrocchia di San Pietro e Paolo di Cantoira, nelle valli di Lanzo dove è stata creata un'aiuola intitolata a Maria Ausiliatrice e a Santa Cristina. "L'opera - spiega Garrone - prevede l'installazione di una statua realizzata a mano della Santa Vergine in un punto di grande passaggio, in linea con la tradizione degli antichi piloni votivi di cui è ricca Cantoira".

"Verrà apposta anche una grande targa commemorativa - prosegue Scandurra - narrante la storia del Santuario di Santa Cristina per consentire ai passanti impossibilitati a salirvi di raccogliersi idealmente in preghiera con il pluricentenario luogo-simbolo del paese situato a 1340 metri sul livello del mare". L'aiuola sarà benedetta e inaugurata il 1° Dicembre dal parroco di Cantoira Don Claudio Pavesio al termine della consueta funzione domenicale delle 11.