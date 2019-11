Musei: Egizio proroga fino a giugno Archeologia Invisibile

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Resta aperta fino a giugno Archeologia Invisibile, la mostra con cui il Museo Egizio svela al pubblico le tecniche dello studio degli oggetti giunti a noi dal passato. La proroga per l'intero anno scolastico non è l'unica novità: con il nuovo virtual tour in 3D, l'esposizione diventa fruibile anche in remoto.

Inaugurata a marzo, la proroga va incontro alle "sollecitazioni delle scuole - spiega Evelina Christillin, presidente della Fondazione - consentendo alle classi di inserire la visita dell'allestimento temporaneo fra le uscite al Museo Egizio programmate nella primavera".

L'interesse suscitato dalla mostra, in particolare nei più giovani, "conferma quanto la ricerca e il rapporto tra egittologia e nuove tecnologie - aggiunge il direttore del Museo Egizio, Christian Greco - siano temi in grado di mettere in comunicazione i diversi pubblici che visitano il nostro Museo e coloro che ci lavorano. Un valore aggiunto importante, che siamo lieti possa continuare a essere apprezzato e approfondito".

