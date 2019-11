Maltempo,danni infrastrutture per 80 mln

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Entro questa sera o al più tardi domani mattina manderemo a Roma la prima richiesta sommaria riguardante i danni alle infrastrutture. Credo si tratterà di non meno di 50 milioni per l'area più colpita, che è l'asta del Bormida, da Saliceto nel cuneese attraverso la Langa astigiana, l'acquese, l'ovadese, e fino ad Alessandria. A questi andranno sommati altri 20-30 milioni per i danni nel territorio rimanente. Tutto questo senza considerare i danni ai privati".

Così l'assessore piemontese alla Difesa del suolo, Marco Gabusi, in occasione delle comunicazioni oggi in consiglio regionale sul maltempo che ha colpito il Piemonte negli ultimi giorni.