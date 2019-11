Da Bolaffi all'asta le maglie di Pelè e di altri campioni

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - La maglia della Nazionale brasiliana indossata da Pelè nel 1971, quella del Tour de France del 1952 di Fausto Coppi e la medaglia d'oro vinta dal milanista Giuseppe Sabadini nella finale della Coppa delle Coppe del 1973.

Sono alcuni lotti dell'asta Bolaffi di Sport Memorabilia, La vendita all'incanto il 5 dicembre, alle ore 15, in modalità internet live sul sito web della casa d'aste.

La maglia di Pelè nell'amichevole Brasile-Jugoslavia del luglio '71, a Rio, è valutata 10-15 mila euro. Tra i lotti anche quella portata da Gaetano Scirea nei Mondiali in Messico, dell'interista Gianpiero Marini nel Mundial 1982, di Giampiero Boniperti e la maglia di una rappresentativa Milan-Inter indossata in amichevole col Chelsea.

Tra le memorabilia del ciclismo, oltre alla maglia di Coppi, alcuni lotti provengono dalla collezione di Atos Pirovano, massaggiatore personale di Felice Gimondi. C'è anche una mazza di Michael Jordan da baseball, parentesi sportiva non di grande successo del campione di basket. (ANSA).