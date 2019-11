Cirio, aerospazio leva sviluppo Piemonte

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Stiamo lavorando per rendere l'aerospazio una delle leve per lo sviluppo di quell'industria di eccellenza del Piemonte e dell'Italia che sa essere protagonista nel mondo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione degli Aerospace&Defense Meeting, il Salone dell'aerospazio al via all'Oval Lingotto di Torino con più di 900 operatori, tra grandi gruppi multinazionali, pmi, start-up e centri di ricerca e oltre 7.500 incontri B2B. Tra i big del settore Leonardo con Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospace e Altec.

"E' una manifestazione che acquisisce sempre più importanza - ha detto Cirio - e questo vuol dire che serve alle aziende per incrementare il volume di affari e quindi un'occupazione di qualità. La Regione Piemonte fornirà il suo supporto con i fondi europei dedicati ai progetti di ricerca e innovazione e aiuterà non solo i grandi player, ma anche le piccole e medie industrie del settore ad essere più presenti sul mercato internazionale".