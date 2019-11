Champions: Sarri, speso tanto e concediamo ancora molto

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Abbiamo speso tanto anche anche questa sera, abbiamo fatto molto bene, va bene così. La qualificazione arriva dopo un bel percorso e questa sera abbiamo giocato un grande primo tempo. Abbiamo più difficoltà in campionato, le motivazioni che arrivano dalla Champions sono maggiori. Dobbiamo imparare a giocare il nostro calcio in ogni competizione". Così Maurizio Sarri a Sky, dopo la vittoria della Juve sull'Atletico Madrid in Champions.

"La sensazione è stata che, come a Bergamo, abbiamo concesso troppi cross: dobbiamo migliorare nell'intensità delle chiusure esterne. Ronaldo? Fisicamente l'ho visto bene, anche nel finale ha cercato di darci una mano. Si vede che aveva ancora da spendere. Dybala? E' un fuoriclasse e sta facendo la differenza". (ANSA).