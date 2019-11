Champions: Juventus-Atletico Madrid 1-0

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Juventus ha battuto l'Atletico Madrid 1-0 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo D di Champions League. Con questa vittoria i bianconeri - già qualificati per gli ottavi - blindano il primo posto in classifica. A decidere il match un gran gol di Paulo Dybala su calcio di punizione. (ANSA).