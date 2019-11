Semafori con TRed, 2 dicembre i primi 3

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Entrano in funzione lunedì 2 dicembre, sui primi 3 dei 14 incroci previsti, i semafori dotati del sistema 'TRed' in grado di rilevare e segnalare chi passa con il rosso. I primi impianti saranno attivi agli incroci fra i corsi Regina Margherita e Potenza, Peschiera e Trapani, Novara e Vercelli, altri 4 fra fine 2019 inizio 2020, per finire nel corso del prossimo anno. "L'obiettivo è di prevenzione e sicurezza - evidenzia il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon - non certo fare cassa. Abbiamo fatto tutte le prove possibili, testato tutti i possibili casi, messo la segnaletica che informa sulla presenza del semaforo che non scatta solo un fotogramma ma una decina, il che consente di fare una analisi di contesto e capire se c'è stata effettivamente un'infrazione. Tutti - dice - hanno la possibilità di non incappare nelle sanzioni".