Riapre A21, dalle 10 ritorno normalità

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sulla A21 Torino-Piacenza, dove ieri sera a causa delle forti piogge di era aperta una voragine tra Asti e Villanova, dalle 6.30 di stamane è stato ripristinato l'esercizio autostradale a una corsia per senso di marcia, "mentre il ritorno all'esercizio originario è previsto per le ore 10 di questa mattina". Lo comunica la Satap (gruppo Gavio) sottolineando che "mezzi e tecnici hanno lavorato tutta la notte per riparare il rilevato e la sovrastruttura".