Passione Sordevolo promuove biellese

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - La Passione di Sordevolo, rappresentazione di teatro popolare che impegna 400 attori ogni cinque anni da due secoli e che sarà al via il 13 giugno prossimo con 35 repliche, è stata presentata a Torino a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.

Un teatro all'aperto si trasforma nella Gerusalemme dell'anno 33 d.C., con la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, l'orto degli ulivi, il cenacolo, il monte Calvario. L'evento è realizzato dall'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e dal Comune. Per l'edizione 2020 si avvarrà del sostegno della Regione Piemonte e di VisitPiemonte, società in house della Regione e di Unioncamere, oltre alla storica collaborazione con l'Atl Biella.

Testimonial d'eccezione Massimo Giletti, che ha sottolineato l'intento degli organizzatori di promuovere La Passione nel più ampio contesto delle bellezze del territorio biellese. Per l'occasione sono stati creati pacchetti soggiorno alla scoperta delle eccellenze del territorio.