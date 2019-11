Donne, Consiglio Piemonte in rosso

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - In occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, si illumina di rosso.

Luce rossa anche sulla statua di Eva nel cortile, sotto la quale è posta la panchina rossa simbolo delle vittime di femminicidio.

Fra le iniziative delle giornata, una staffetta fotografica all'interno del palazzo, dove sono confluite per gli scatti molte testimonial. L'appuntamento, introdotto da Gianluca Gavazza, esponente del dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, ha visto anche gli interventi delle assessore Chiara Caucino e Vittoria Poggio.

"Rispondere alla violenza contro le donne - ha affermato Gavazza - è un dovere civile, un imperativo etico a cui anche le istituzioni devono rispondere".

"I dati - ha aggiunto - sono drammatici e indicano un fenomeno che non accenna a diminuire: in Italia, il 30% delle donne ha subito nel corso della vita violenza e il 90% non l'ha denunciata".