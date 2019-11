Crolla soffitto materna, bimbi a casa

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Il controsoffitto di un'aula della scuola dell'infanzia Borgarello è crollato, la scorsa notte a Torino. Questa mattina i bambini accompagnati nell'istituto di corso Sicilia sono stati rimandati in casa. Sono in corso le verifiche necessarie a mettere in sicurezza l'edificio, dove nei mesi scorsi erano stati fatti dei lavori al tetto, e a stabilire se il crollo sia stato causato dal maltempo di questi giorni.

Il crollo avrebbe riguardato solo una piccola porzione del controsoffitto di un aula. I bambini che erano già stati lasciati a scuola dai genitori, sono stati trasferiti in altre aule. Tecnici dell'edilizia scolastica stanno effettuando un sopralluogo per decidere come intervenire.