Commercio, con Caleidos Lab +30% vendite

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Le imprese del commercio che hanno partecipato al progetto Caleidos Lab - messo a punto dall'Ascom Confcommercio con Kiki Lab e con il sostegno della Camera di commercio - grazie agli interventi effettuati per il rinnovo degli spazi di vendita, la fidelizzazione della clientela e la gestione della comunicazione, hanno aumentato le vendite del 30%. Lo hanno reso noto nell'incontro organizzato dall'Ascom per fare il punto sull'iniziativa.

"Caleidos Lab è uno dei più importanti percorsi sull'innovazione che stiamo portando avanti a supporto alle imprese che si devono muovere in un mercato sempre più complesso e competitivo, senza regole", spiega Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. "Ho apprezzato la vivacità e l'impegno degli imprenditori nel mettersi in gioco", osserva Fabrizio Valente, fondatore di Kiki Lab. Al progetto lanciato a giugno hanno partecipato nove aziende - tra le quali Stratta, Sary Calze e Convitto Cafè - del fashion, del design e del food.