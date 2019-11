Calcio: Juve; Sarri 'tridente Dybala-CR7-Pipita difficile'

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain è difficile da attuare, per loro caratteristiche dei tre giocatori". Si allontana l'ipotesi dei tre insieme in campo per la Juventus di Sarri, idea intrigante ma di difficile attuazione secondo il tecnico: "Gonzalo è un attaccante puro, Cristiano è il centravanti più forte del mondo, ma parte da sinistra e Dybala non è un trequartista ma un attaccante - ha spiegato Sarri - . In certe situazioni siamo disposti a tutto, ma sono situazioni contingenti. Abbiamo comunque tre attaccanti forti per due posti e mi sembra ideale perché nessuno dei tre potrà fare tutte le partite". (ANSA).