Calcio: Juve; Higuain, devo ancora dimostrare tanto

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "La staffetta, quando ci sono grandi giocatori, si deve accettare e ogni opportunità deve essere sfruttata al massimo". Così Higuain sulla concorrenza nell'attacco della Juventus e sulla staffetta con Dybala per il ruolo di spalla di Ronaldo: "Sono felice non solo per la scelta di rimanere ma anche per come mi hanno trattato i compagni e la società quando sono arrivato - ha proseguito l'argentino -. La stagione è lunga, devo ancora dimostrare tanto. Dybala e Ronaldo? Due grandi giocatori, non vedo nessuna particolare differenza e provo ad adattarmi alle loro caratteristiche".

(ANSA).